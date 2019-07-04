В Пензе пройдет конференция Союза женщин России

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04 июля 2019, 15:04Общество
5 июля в здании регионального Законодательного Собрания в Пензе состоится отчетно-выборная конференция (18+) регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».
Как сообщили в пресс-службе ЗакСобра, в мероприятии примут участие представители органов власти, члены регионального и местных отделений Союза женщин России, а также представители некоммерческих организаций, общественной палаты и общественных организаций Пензенской области.
А ходе заседания представят отчет о деятельности реготделения, информацию о ходе реализации соцпроектов. Также собравшиеся рассмотрят новую редакцию устава и выберут председателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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