В Пензе пройдет конференция Союза женщин России

5 июля в здании регионального Законодательного Собрания в Пензе состоится отчетно-выборная конференция (18+) регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».

Как сообщили в пресс-службе ЗакСобра, в мероприятии примут участие представители органов власти, члены регионального и местных отделений Союза женщин России, а также представители некоммерческих организаций, общественной палаты и общественных организаций Пензенской области.

А ходе заседания представят отчет о деятельности реготделения, информацию о ходе реализации соцпроектов. Также собравшиеся рассмотрят новую редакцию устава и выберут председателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».