В Пензе пройдет концерт в честь юбилея песни «Восемнадцать лет»

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07 ноября 2019, 14:06Культура
22 ноября в ККЗ «Пенза» состоится концерт, посвященный 60-летию песни «Восемнадцать лет».
В Пензе осенью 1959 года молодой поэт Владимир Застрожный и композитор Октябрь Гришин написали песню «Восемнадцать лет». Она получила всенародное признание, стала своеобразным гимном, визитной карточкой Пензенской области. Правда, не сразу, а лишь в 1961 году, когда на одном из приемов ее услышал Никита Хрущев и, небывалый в истории Кремлевского протокола случай, попросил исполнить композицию еще раз.
Песню исполняли многие профессиональные и самодеятельные коллективы, она вошла в репертуар Людмилы Зыкиной, хора Пятницкого, белорусского ансамбля «Сябры».
22 ноября в 18:00 в ККЗ «Пенза» состоится большой праздничный концерт (0+), посвященный юбилею легендарной песни. Специальным гостем станет заслуженный артист России Валерий Семин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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