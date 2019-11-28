В Пензе пройдет концерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой

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28 ноября 2019, 19:42Культура
Губернаторская симфоническая капелла под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского готовится к концертной программе «В песнях останемся мы» (6+), посвященной 90-летию со дня рождения человека-легенды Александры Пахмутовой. Композитор, пианистка, автор более 400 песен.
Ее композиции стали неотъемлемой частью культуры нашей страны.
«Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не знал и не любил эти великие песни. Они действительно легендарные и до сих пор близки каждому человеку», - сказала солистка Губернаторской симфонической капеллы, Заслуженная артистка России Елена Сафронова.
На вечере прозвучат знаменитые и любимые миллионами песни Александры Пахмутовой. Концерт пройдет 8 декабря в большом зале филармонии в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте «Пензаконцерта».
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