28 ноября 2019, 19:42Культура

В Пензе пройдет концерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой

Губернаторская симфоническая капелла под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского готовится к концертной программе «В песнях останемся мы» (6+), посвященной 90-летию со дня рождения человека-легенды Александры Пахмутовой. Композитор, пианистка, автор более 400 песен.

Ее композиции стали неотъемлемой частью культуры нашей страны.

«Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не знал и не любил эти великие песни. Они действительно легендарные и до сих пор близки каждому человеку», - сказала солистка Губернаторской симфонической капеллы, Заслуженная артистка России Елена Сафронова.

На вечере прозвучат знаменитые и любимые миллионами песни Александры Пахмутовой. Концерт пройдет 8 декабря в большом зале филармонии в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте «Пензаконцерта».

Культура
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