В Пензе пройдет концерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой

Ее композиции стали неотъемлемой частью культуры нашей страны.

«Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не знал и не любил эти великие песни. Они действительно легендарные и до сих пор близки каждому человеку», - сказала солистка Губернаторской симфонической капеллы, Заслуженная артистка России Елена Сафронова.



На вечере прозвучат знаменитые и любимые миллионами песни Александры Пахмутовой. Концерт пройдет 8 декабря в большом зале филармонии в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте «Пензаконцерта».