В Пензе пройдет концерт памяти барда Игоря Мирвинского

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17 октября 2017, 14:35Культура
21 октября в пензенском доме молодежи состоится концерт памяти барда Игоря Мирвинского, трагически погибшего в автокатастрофе вместе с сыном.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, собрать вместе авторов-исполнителей, поэтов, актеров было мечтой Игоря Мирвинского. Исполнить ее взялись его друзья.
Со сцены в исполнении духового оркестра, а также солистов областной филармонии прозвучат любимые песни барда. Свои произведения Игорю Мирвинскому в этот день посвятят его коллеги и друзья.
Ведущими вечера станут близкий друг семьи барда Алексей Марьин и супруга Виктория Мирвинская.
Концерт (6+) начнется в 18.00, вход – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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