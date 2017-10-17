17 октября 2017, 14:35Культура В Пензе пройдет концерт памяти барда Игоря Мирвинского 21 октября в пензенском доме молодежи состоится концерт памяти барда Игоря Мирвинского, трагически погибшего в автокатастрофе вместе с сыном.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, собрать вместе авторов-исполнителей, поэтов, актеров было мечтой Игоря Мирвинского. Исполнить ее взялись его друзья.

Со сцены в исполнении духового оркестра, а также солистов областной филармонии прозвучат любимые песни барда. Свои произведения Игорю Мирвинскому в этот день посвятят его коллеги и друзья.

Ведущими вечера станут близкий друг семьи барда Алексей Марьин и супруга Виктория Мирвинская.

Концерт (6+) начнется в 18.00, вход – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура

просмотров 64