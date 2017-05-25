25 мая 2017, 19:54Культура В Пензе пройдет концерт барда Михаила Тихонова Пензенский поэт, бард, композитор Михаил Тихонов отмечает творческий юбилей - 50 лет с момента первого выхода на сцену. Для поклонников авторской песни музыкант готовит концерт.

Старейший бард Пензы Михаил Тихонов готовится к важному событию. Автор и исполнитель в 2017 году отмечает полувековой юбилей своей творческой деятельности. Впервые на сцене он выступил в 1967 году, когда был еще 13-летним мальчишкой. Говорит, тогда и не думал связывать судьбу с гитарой. Да и сейчас скромно считает, что это лишь случайность.



«Стихи ведь все пишут в детстве. Кто-то бросает потом, а кто-то продолжает. Вот у меня немножко затянулся этот процесс, никогда и не собирался становиться поэтом, композитором. Просто так получилось», - поделился Михаил Тихонов.

А получилось так, что в творческом багаже Михаила Тихонова - более 200 песен, несколько десятков выпущенных альбомов. В произведениях он затрагивает темы любви, дружбы, верности, любви к малой родине. Каждая история связана с любимым городом - той Пензой, которую помнит с детства. Вот и юбилейный концерт музыкант назвал в честь песни об одной из старых сурских улиц.



«Я просто люблю старый город и люблю старое название улиц, какие они были когда-то. Дворянская была - это Красная теперь, Никольская - это Карла Маркса. Припев есть в песне: «А на Никольской и Дворянской липы расцвели», - рассказал он.

Ценителей бардовской музыки приглашают 26 мая во дворец культуры имени Дзержинского. Авторский вечер Михаила Тихонова начнется в 19.00. Гости смогут не только послушать песни, но и пообщаться с исполнителем.

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