В Пензе пройдет гала-концерт областной «Студвесны»

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25 апреля 2019, 15:37Культура
25 апреля в пензенской филармонии пройдет гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна» (12+).
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, отборочные концерты прошли 22 и 23 апреля. Жюри сформировало делегацию Пензенской области для участия в 27-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (12+), который пройдет в Перми с 14 по 18 мая. Сегодня лучшие коллективы и исполнители вузов выступят в филармонии на гала-концерте.
Во всероссийском финале сразятся около трех тысяч участников из более чем 80 регионов России. Они выступят в конкурсах по основным направлениям программы: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные программы», «Журналистика» и «Видео», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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