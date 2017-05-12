В Пензе пройдет форум студенческих педагогических отрядов

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12 мая 2017, 17:39Общество
13 мая на базе дома молодежи откроется V Форум студенческих педагогических отрядов Пензенской области.
100 бойцов из 9 студенческих педагогических отрядов образовательных организаций региона примут участие в мероприятии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Открытие форума намечено на 10.30.
В программе запланированы мастер-классы, дискуссионные и интерактивные площадки.
Главным событием станет очный этап конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд - 2017». В ходе него будет проверена готовность бойцов к Целине - 2017.
«В рамках конкурса пройдет тестирование бойцов и кандидатов по основным знаниям работы вожатого в детском оздоровительном лагере, выступление агитбригад «Вступай в отряд!» и презентация тематических дней с различными формами работы. Также состоятся практические занятия на применение знаний психологии и педагогики при решении смоделированных ситуаций «Детский лагерь on-line», вечер вожатских легенд и песен «Красивое сердце» и разработка заповедей современных вожатых, награждение победителей и призеров I Областного конкурса театральных постановок студенческих отрядов», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Форум завершит свою работу 14 мая.
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