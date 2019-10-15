В Пензе пройдет форум для молодых родителей и многодетных семей

Первый региональный социально-просветительский форум «От школы материнства к успешной семье» состоится в пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 16 октября.

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки «Мамы Сурского края: лучшая версия себя»; «PRO-ЦЕННОСТЬ»; «Семейно-ориентированная модель ранней профилактики семейного неблагополучия», а также мастер-класс по получению комплекса государственных мер поддержки беременных женщин и семей с детьми.

«Мероприятия направлены на популяризацию семейных ценностей и традиций, на повышение престижа материнства и отцовства, укрепление авторитета института семьи, пропаганду здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей», - сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Пензенской области.

Планируется, что в форуме примут участие более 400 человек: молодые семьи, многодетные родители, врачи роддомов и перинатального центра, студенты, психологи, специалисты по социальной работе, сотрудники учреждений и ведомств, представители исполнительных и законодательных органов власти.

Почетными гостями мероприятия станут: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, президент «Агентства социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь!» Сергей Чесноков. Модератором форума выступит депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании региона, председатель пензенского отделения Союза женщин России Ольга Чистякова.

Начало работы мастер-классов, а также выставок-продаж детских товаров и питания – в 9:00, пленарного заседания форума – в 10:00, по адресу: проспект Строителей, 168A, пишет ИА «Пенза-Пресс».