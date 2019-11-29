В Пензе пройдет финал международного конкурса чтецов

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29 ноября 2019, 10:32Образование
2 декабря в Пензе на сцене областного драмтеатра пройдет гала-концерт (0+), на котором определится победитель международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям».
Как сообщает пресс-центр облправительства, свое декламаторское мастерство представят 12 финалистов. Об основных этапах конкурса, подготовке участников и о том, какая программа ждет зрителей на гала-концерте, рассказали организаторы в ходе пресс-конференции в литмузее.
«Слова подобны крыльям» - это многоступенчатый, разноформатный проект, предоставляющий конкурсантам возможность пройти бесплатное обучение у лучших наставников города. Конкурс постоянно развивается: для финалистов в этом году были проведены два мастер-класса – по сценическому движению и театральному гриму», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Проект пользуется популярностью как у молодежи, так и у взрослой аудитории. Растет число участников, расширяется его география: в этом году свои силы попробовали чтецы из Ливана, Монголии, Китая, стран Ближнего Зарубежья (Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан), а также Республики Мордовия, муниципальных образований Пензенской области.
В этом году впервые участники, не прошедшие в финал, получили возможность побороться за спецприз. В Сети размещены видеоролики выступлений, открыто зрительское голосование, и 2 декабря победитель получит приз зрительских симпатий.
Финал конкурса впервые будет транслироваться в режиме онлайн на портале Культура.РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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