В Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки». ПРОГРАММА

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21 марта 2018, 12:04Образование
24 и 25 марта во Дворце пионеров в Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки» (6+).
Как сообщают организаторы, большинство площадок фестиваля можно посетить свободно, но на некоторые надо заранее зарегистрироваться на сайте vitaminnauki.ru
Для пензенцев подготовлены несколько направления работы, среди которых - филология, палеонтология, математика, краеведение и др., пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 марта 2018, 19:12Пензенские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ
21 марта 2018, 19:03В Пензе прошли соревнования по национальной борьбе куреш
21 марта 2018, 17:59За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО
21 марта 2018, 17:37В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову
21 марта 2018, 17:06МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта
21 марта 2018, 16:36В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб
21 марта 2018, 16:04В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге
21 марта 2018, 15:34Пензенцев просят убрать машины с обочин