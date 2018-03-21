21 марта 2018, 12:04Образование

В Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки». ПРОГРАММА

24 и 25 марта во Дворце пионеров в Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки» (6+).

Как сообщают организаторы, большинство площадок фестиваля можно посетить свободно, но на некоторые надо заранее зарегистрироваться на сайте vitaminnauki.ru

Для пензенцев подготовлены несколько направления работы, среди которых - филология, палеонтология, математика, краеведение и др., пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-2847726/
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