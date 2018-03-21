В Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки». ПРОГРАММА

24 и 25 марта во Дворце пионеров в Пензе пройдет фестиваль «Витамин науки» (6+).

Как сообщают организаторы, большинство площадок фестиваля можно посетить свободно, но на некоторые надо заранее зарегистрироваться на сайте vitaminnauki.ru

Для пензенцев подготовлены несколько направления работы, среди которых - филология, палеонтология, математика, краеведение и др., пишет ИА «Пенза-Пресс».