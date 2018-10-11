В Пензе пройдет фестиваль патриотической песни

Пенза готовится впервые принять региональный открытый конкурс-фестиваль патриотической песни «Сурский воин» (0+). Поучаствовать в музыкальном состязании может любой желающий. Главное требование организаторов - умение с душой петь песни о родной земле и защитниках Отечества.

Песни о России и ее героях, произведения военных лет и авторские стихи. Десятки музыкальных работ, которые прислали исполнители из разных районов области, прослушивают в региональном отделении «Российского Союза ветеранов Афганистана». Эксперты выбирают тех, кто примет участие в очном этапе конкурса патриотической песни «Сурский воин».

«Мы решили провести именно конкурс, потому что должно присутствовать соревнование», - рассказал член оргкомитета конкурса-фестиваля «Сурский воин», руководитель группы «Экспедиция» Николай Кабанов.

К участию приглашаются исполнители и музыканты от 14 лет. Конкурс пройдет в трех возрастных категориях в номинациях «Солисты», «Вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

«Это не профессиональный конкурс. Важно не образование и уровень, а то, что люди хотят этим заниматься», - отметил член жюри конкурса-фестиваля «Сурский воин» Михаил Чепышев.

Патриотический конкурс «Сурский воин» впервые состоится в областном центре. Его проведение стало возможным благодаря поддержке областного правительства. Пока фестиваль носит статус регионального, однако ожидается приезд гостей из Тольятти, Самары и Смоленска.

«Назвали фестиваль «Сурский воин», потому что мы говорим не только о том, что было, а о том, что есть сейчас. Пензенцы служат во всех родах войск по всей стране и за пределами», - сказал председатель Пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Конкурс состоится днем 20 октября. А уже вечером победители и призеры примут участие в гала-концерте, который начнется в 17.00 на сцене Дома молодежи. Специальным гостем программы станет смоленский ансамбль патриотической песни – «Трассера».