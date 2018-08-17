В Пензе пройдет фестиваль кукольных спектаклей «Улитка»

Четыре дня подряд на пензенских сценах будут оживать куклы. В столице региона состоится Международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка».

В этом году он будет юбилейным - фестиваль пройдет в пятый раз. Свои спектакли представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и, конечно, Пензы. Зрители увидят около десяти постановок, среди них - спектакль «Медведь» (16+) по пьесе Чехова, «Серебрянное копытце» (6+) Бажова, «Золушка» (6+) Шарля Перро, «Убить кароля» (16+) Мрожека. Многие постановки являются лауреатами премии «Золотая маска».

«Это очень важное событие театральное в контексте культуры, жизни города и мы привозим всегда уже состоявшиеся спектакли, которые действительно имеют хороший зрительский успех и которые определяют на сегодняшний день лицо современного театра кукол», - отметил художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Показы будут проходить в театре «Кукольный дом», в «Доме Мейерхольда» и на малой сцене Пензенского драматического театра. Билеты на спектакли фестиваля уже поступили в продажу.