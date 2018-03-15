В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги

С 21 марта по 1 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества будет проходить фестиваль «Добрый мир любимых книг» (0+).

Его цель - популяризация художественной и отраслевой литературы, привлечение к чтению детей и подростков, формирование читательской культуры. Открытие состоится во Всероссийский день поэзии - 21 марта в 11.00, сообщили сотрудники библиотеки.

Более подробную информацию о событиях фестиваля можно узнать на сайте библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».