В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги

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15 марта 2018, 13:04Образование
С 21 марта по 1 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества будет проходить фестиваль «Добрый мир любимых книг» (0+).
Его цель - популяризация художественной и отраслевой литературы, привлечение к чтению детей и подростков, формирование читательской культуры. Открытие состоится во Всероссийский день поэзии - 21 марта в 11.00, сообщили сотрудники библиотеки.
Более подробную информацию о событиях фестиваля можно узнать на сайте библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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