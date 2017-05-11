В Пензе пройдет эстафета памяти Мурашкина

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11 мая 2017, 16:28Спорт
13 мая на стадионе «Первомайский» в Пензе состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Г.П. Мурашкина.
В спортивном мероприятии примут участие смешанные команды школ Пензы, составленные из учащихся 1-7 классов. Маршрут эстафеты включает 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский».
Команды-призеры будет награждены кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем, их участникам грамоты и медали.
Торжественная церемония открытия начнется в 10.00.
В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз, отметили в пресс-службе мэрии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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