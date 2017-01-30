В Пензе пройдет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

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30 января 2017, 10:02Спорт
Чемпионат ПФО по спортивной гимнастике пройдет с 1 по 3 февраля во Дворце спорта «Буртасы» в Пензе.
Соревнования, к которым допускаются спортсмены, выступающие по программе мастеров спорта (девушки 2001 года рождения и старше, молодые люди 1999 года рождения и старше), пройдут к командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На соревнованиях выступят спортсмены из Мордовии, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей. Пензенскую область будут представлять Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова», – сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
1 февраля состоятся соревнования в квалификации и финал командных состязаний. 2 февраля пройдет финал соревнований в многоборье. 3 февраля - финал в отдельных видах, добавили в пресс-службе.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ПФО для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет с 1 по 5 марта 2017 года в Казани.
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