В Пензе впервые пройдет «Бессмертный афганский батальон»

27 апреля в Пензе День памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганской войне. Неофициально эту дату в областном центре начали отмечать еще до утвержденных в России дней ввода и вывода войск. Сейчас в Пензенской области проживают около 3000 ветеранов этой войны. В 2018-м впервые в Пензе пройдет «Бессмертный афганский батальон» (0+). Таблички с именами погибших и пропавших без вести пензенцев пронесут вокруг памятника Победы.

Герой Советского Союза посмертно, старший сержант Александр Мироненко, погиб в 21 год. Его группа была отрезана от основных сил. Товарищи погибли один за другим. Дважды раненый, выждав, когда противник подойдет вплотную, он подорвал себя на гранате. Его останки для перезахоронения привезли в Пензу 27 апреля. Портрет пронесут во главе «Бессмертного афганского батальона». Он пройдет по проспекту Победы. И хотя официально - это дата Апрельской революции в Афганистане, для пензенских ветеранов это День памяти, который они выбрали сами еще до утвержденных в России дней ввода и вывода войск из Афганистана. Просто потому что о случившемся забывать нельзя.

«Шествие начнется в 11.00 от площадки для стоянки автомобилей у Монумента воинской и трудовой Славы, мы пройдем вокруг памятника и войдем в сквер «Бессмертного полка», тем самым символизируя преемственность поколений», - пояснил председатель правления пензенского региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

В афганском конфликте, по официальным данным, погибли и пропали без вести 134 пензенца. Юрий Горайкин вспоминает судьбу своего земляка и ученика Владимира Качкуркина, который также как и он служил в разведке воздушно-десантных войск. О его судьбе он узнал только на одной из встреч ветеранов в Москве. Он погиб в 1985 году и награжден орденом «Красной звезды» посмертно.

«Он был поражен пулеметной очередью. Они, как рассказывали ребята, попали в засаду, разведгруппа против наемников, силы были неравные, - рассказал он.

Шествие будет организовано по аналогии с «Бессмертным полком» воинов Великой Отечественной. В 2017-м с портретами павших солдат-интернационалистов прошли в Иркутске, Калуге, Калининграде и Москве. В Пензенской области акцию также год назад впервые организовали в Белинском. А сейчас удалось объединиться инициаторам из Пензы.

Организованно портреты погибших воинов-интернационалистов понесут школьники. Принести штандарты, в том числе - самодельные, призывают родственников и сослуживцев погибших. Для участия фотография не обязательна, достаточно имени, навсегда вписанного в историю.