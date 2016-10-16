04 сентября 2018, 17:59Общество

В Пензе пройдет автопробег десантников. ПРОГРАММА

В Пензенской области 5-6 сентября пройдет этап всероссийского автопробега, посвященного 100-летию Рязанского командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (0+).

Как сообщают организаторы, участие в атвопробеге примет Герой Советского Союза Валерий Востротин.

Колонну будут встречать на границе Пензенской и Ульяновской областей в 12.00. Через Чемодановку участники проедут в Пензу. Там пройдут мероприятия у монумента «Афганские ворота», в сквере «Журавли». Затем колонна поедет в село Рамзай, где состоится возложение цветов к бюсту генерала Глазунова.

Далее участники отправятся в Тамбовскую область.

Время
Наименование мероприятия
Место проведения, примечание
5 сентября 2018 года (среда)
12.00
Встреча колонны Всероссийского автопробега  (5 машин) и сопровождение до места проведения торжественных мероприятий
 
граница Пензенской и Ульяновской областей
12.00-14.00
Переезд на Светлую поляну
 
14.00-15.20
Обед и стрельбы в стрелковом комплексе «Светлая поляна»
 
 
Пензенская обл., Бессоновский р-н,
с Чемодановка, ул. Шурави,стр.1
15.20-16.00
 
Переезд в г. Пенза
 
16.00
16.10-16.25
16.25-16.40
 
16.40-17.00
- Возложение цветов к мемориалу воинов, погибших в Чечне;
- Встреча делегации с членами РДШ и юнармейцами;
- Знакомство делегации с выставками (выставка оружия, выставка-коллаж  "Герои Афганистана", выставка поисковиков);
- Церемониявозложения цветов к мемориалу «Афганские ворота».
г. Пенза, Монументальный комплекс
«Афганские ворота»
(ул. Максима Горького)
17.00-17.10
Переезд к Монументу воинской  и трудовой Славы (памятник Победы)
 
17.10-17.25
 
17.30-17.50
17.50-18.00
- Возложение цветов к Монументу воинской  и трудовой Славы (памятник Победы);
- Посещение концерта ВИА «Гвардия» (сквер «Журавли»);
- Знакомство делегации с выставкой боевой техники у сквера «Журавли»
г. Пенза, Монумент воинской  и трудовой Славы (памятник Победы)
сквер «Журавли»
(ул. Карпинского, 4)
18.00-18.30
Переезд на ул. Генерала Глазунова, д. 2
 
18.30-19.00
Закладка камня в месте возведения будущего памятника первому командующему ВДВ, дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову
г. Пенза,
ул. Генерала Глазунова,
д. 2
19.00-19.30
Трансфер в гостиницу
Пензенская область, Мокшанский район
с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды»
6 сентября 2018 года (четверг)
8.00-9.00
Трансфер в Колышлейский район (родина В.А. Глазунова)
Пензенская область, Мокшанский район,
с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды» -
Колышлейский район
9.00-9.30
Возложение цветов к бюсту генерала В.А. Глазунова
Пензенская область, Колышлейский район
9.40-11.40
Трансфер до границы Пензенской и Тамбовской области
 

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Общество
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