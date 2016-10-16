В Пензе пройдет автопробег десантников. ПРОГРАММА

Как сообщают организаторы, участие в атвопробеге примет Герой Советского Союза Валерий Востротин.

Колонну будут встречать на границе Пензенской и Ульяновской областей в 12.00. Через Чемодановку участники проедут в Пензу. Там пройдут мероприятия у монумента «Афганские ворота», в сквере «Журавли». Затем колонна поедет в село Рамзай, где состоится возложение цветов к бюсту генерала Глазунова.

Далее участники отправятся в Тамбовскую область.

Время Наименование мероприятия Место проведения, примечание 5 сентября 2018 года (среда) 12.00 Встреча колонны Всероссийского автопробега (5 машин) и сопровождение до места проведения торжественных мероприятий граница Пензенской и Ульяновской областей 12.00-14.00 Переезд на Светлую поляну 14.00-15.20 Обед и стрельбы в стрелковом комплексе «Светлая поляна» Пензенская обл., Бессоновский р-н, с Чемодановка, ул. Шурави,стр.1 15.20-16.00 Переезд в г. Пенза 16.00 16.10-16.25 16.25-16.40 16.40-17.00 - Возложение цветов к мемориалу воинов, погибших в Чечне; - Встреча делегации с членами РДШ и юнармейцами; - Знакомство делегации с выставками (выставка оружия, выставка-коллаж "Герои Афганистана", выставка поисковиков); - Церемониявозложения цветов к мемориалу «Афганские ворота». г. Пенза, Монументальный комплекс «Афганские ворота» (ул. Максима Горького) 17.00-17.10 Переезд к Монументу воинской и трудовой Славы (памятник Победы) 17.10-17.25 17.30-17.50 17.50-18.00 - Возложение цветов к Монументу воинской и трудовой Славы (памятник Победы); - Посещение концерта ВИА «Гвардия» (сквер «Журавли»); - Знакомство делегации с выставкой боевой техники у сквера «Журавли» г. Пенза, Монумент воинской и трудовой Славы (памятник Победы) сквер «Журавли» (ул. Карпинского, 4) 18.00-18.30 Переезд на ул. Генерала Глазунова, д. 2 18.30-19.00 Закладка камня в месте возведения будущего памятника первому командующему ВДВ, дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 2 19.00-19.30 Трансфер в гостиницу Пензенская область, Мокшанский район с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды» 6 сентября 2018 года (четверг) 8.00-9.00 Трансфер в Колышлейский район (родина В.А. Глазунова) Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды» - Колышлейский район 9.00-9.30 Возложение цветов к бюсту генерала В.А. Глазунова Пензенская область, Колышлейский район 9.40-11.40 Трансфер до границы Пензенской и Тамбовской области

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».