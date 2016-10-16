В Пензе пройдет автопробег десантников. ПРОГРАММА

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04 сентября 2018, 17:59Общество
В Пензенской области 5-6 сентября пройдет этап всероссийского автопробега, посвященного 100-летию Рязанского командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (0+).
Как сообщают организаторы, участие в атвопробеге примет Герой Советского Союза Валерий Востротин.
Колонну будут встречать на границе Пензенской и Ульяновской областей в 12.00. Через Чемодановку участники проедут в Пензу. Там пройдут мероприятия у монумента «Афганские ворота», в сквере «Журавли». Затем колонна поедет в село Рамзай, где состоится возложение цветов к бюсту генерала Глазунова.
Далее участники отправятся в Тамбовскую область.
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения, примечание
|
5 сентября 2018 года (среда)
|
12.00
|
Встреча колонны Всероссийского автопробега (5 машин) и сопровождение до места проведения торжественных мероприятий
|
граница Пензенской и Ульяновской областей
|
12.00-14.00
|
Переезд на Светлую поляну
|
|
14.00-15.20
|
Обед и стрельбы в стрелковом комплексе «Светлая поляна»
|
Пензенская обл., Бессоновский р-н,
с Чемодановка, ул. Шурави,стр.1
|
15.20-16.00
|
Переезд в г. Пенза
|
|
16.00
16.10-16.25
16.25-16.40
16.40-17.00
|
- Возложение цветов к мемориалу воинов, погибших в Чечне;
- Встреча делегации с членами РДШ и юнармейцами;
- Знакомство делегации с выставками (выставка оружия, выставка-коллаж "Герои Афганистана", выставка поисковиков);
- Церемониявозложения цветов к мемориалу «Афганские ворота».
|
г. Пенза, Монументальный комплекс
«Афганские ворота»
(ул. Максима Горького)
|
17.00-17.10
|
Переезд к Монументу воинской и трудовой Славы (памятник Победы)
|
|
17.10-17.25
17.30-17.50
17.50-18.00
|
- Возложение цветов к Монументу воинской и трудовой Славы (памятник Победы);
- Посещение концерта ВИА «Гвардия» (сквер «Журавли»);
- Знакомство делегации с выставкой боевой техники у сквера «Журавли»
|
г. Пенза, Монумент воинской и трудовой Славы (памятник Победы)
сквер «Журавли»
(ул. Карпинского, 4)
|
18.00-18.30
|
Переезд на ул. Генерала Глазунова, д. 2
|
|
18.30-19.00
|
Закладка камня в месте возведения будущего памятника первому командующему ВДВ, дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову
|
г. Пенза,
ул. Генерала Глазунова,
д. 2
|
19.00-19.30
|
Трансфер в гостиницу
|
Пензенская область, Мокшанский район
с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды»
|
6 сентября 2018 года (четверг)
|
8.00-9.00
|
Трансфер в Колышлейский район (родина В.А. Глазунова)
|
Пензенская область, Мокшанский район,
с. Рамзай, база отдыха «Чистые пруды» -
Колышлейский район
|
9.00-9.30
|
Возложение цветов к бюсту генерала В.А. Глазунова
|
Пензенская область, Колышлейский район
|
9.40-11.40
|
Трансфер до границы Пензенской и Тамбовской области
|
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