26 ноября 2017, 13:28Общество В Пензе пройдет акция «День невролога» 2 декабря в городской детской поликлинике Пензы с 8 до 14 часов пройдет профилактическая акция «День невролога» (0+).

Желающие смогут принять в ней участие, записавшись на прием к врачам в учреждения здравоохранения по месту жительства.

Сделать это можно, воспользовавшись интернет-ресурсом пенза-доктор.рф или по телефону 990-130, сообщили в городской детской поликлинике.

Общество

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