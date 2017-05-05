В Пензе прохожим раздали более тысячи георгиевских ленточек

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06 мая 2017, 09:11Общество
5 мая в Пензе завершилась акция «Георгиевская лента», приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Активисты регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» раздали пензенцам более 1000 георгиевских лент, символизирующих доблесть российского воинского духа.
Поздравить жителей с наступающим праздником Великой Победы на главную пешеходную улицу вышли участники предварительного голосования. Они рассказали, как правильно носить символ героизма:
«Впервые эта акция была проведена в 2005 году, и традицию мы сохранили по сей день. Георгиевская лента является символом победы в Великой Отечественной Войне, но, к сожалению, многие пензенцы не знают, как правильно с ней обращаться. Наша задача - объяснить, что ее нужно носить на груди, у сердца», - сказал участник предварительного голосования, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Иван Атяшкин.
Ульяна Безрукова, которая также является участником предварительного голосования, призналась, что решила принять участие в данной акции в знак уважения и памяти к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.
«Важно, чтобы жители не забывали, чем они должны гордиться и кому быть безмерно благодарным. Для меня георгиевская лента – это символ мужества, доблести, отваги, храбрости каждого солдата, олицетворение стойкости и героизма всех, кто принимал участие в войне. Я ношу эту ленточку с гордостью».
Активисты «Молодой Гвардии «Единой России» отметили, что они учтут спрос жителей и в следующем году подготовят для раздачи больше георгиевских ленточек.
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