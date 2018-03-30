В Пензе проходят соревнования по плаванию на призы Самокутяева

В Пензе проходят открытые соревнования детской лиги плаванья «Поволжье» на призы героя России, космонавта Александра Самокутяева (0+). Они приурочены к предстоящему Дню космонавтики.

Состав участников впечатляющий - более 700 юных спортсменов. Они приехали из 17 российских регионов, всего - 40 команд. Самое большое представительство - у хозяев площадки. Дети Пензы, чтобы показать себя достойно, каждый день проплывают до десяти километров.

Ребятам от 2001 до 2008 года рождения предстоят заплывы на дистанции, от 50 до 800 метров. Некоторые поплывут в вольном стиле полтора километра. По словам тренеров, пловец, чтобы достичь высоких показателей, с детства должен воспитывать в себе до 20 различных качеств. Это не только сила воли, важна и стрессоустойчивость.

«Любые соревнования - это огромное волнение, ребенок должен держать себя в руках и показывать результаты тренировок, показав наилучший результат», - рассказал тренер спортивного клуба по плаванию Юрия Филяев.

Открытые соревнования не носят отборочный характер. Но личные результаты участников смогут повлиять на дальнейшую спортивную карьеру детей. За заплывами следят 40 судей.

«Спортсмену, который проплывет дистанцию по нормативам КМС, региональное министерство имеет право присвоить полный разряд», - сказал главный судья соревнований Дмитрий Сватухин.

Под эгидой детской лиги плавания «Поволжье» эти соревнования проходят третий год подряд. Судя по составу участников, они пользуются популярностью. Не исключено, что в 2019 году на старт выйдет 1000 детей.