В Пензе проходят мероприятия для жителей многоэтажек

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19 июля 2017, 17:32Культура
В Пензе с июля по август на дворовых площадках проходит цикл спортивно-игровых мероприятий и обучающих игр.
Акция «Разноцветное лето» (0+) проводится в форме праздника двора, включающего в себя творческие номера, массовые танцы и спортивно-игровую программу для детей и взрослых.
20 июля 2017 года состоится молодежная акция в Ленинском районе по адресу: ул. Ставского, 12, сообщает пресс-служба мэрии.
Возрастные ограничения на мероприятии – 0+, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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