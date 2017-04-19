19 апреля 2017, 18:45Спорт В Пензе проходит юношеское первенство России по плаванию В Пензе проходит первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. До 21 апреля во дворце водного спорта «Сура» выступят около 750 спортсменов.

Четыре соревновательных дня, 40 комплектов наград и более 700 спортсменов из разных регионов страны. Дворец спорта «Сура» принимает турнир всероссийского масштаба - первенство страны по плаванию среди юношей и девушек от 15 до 18 лет.



«Спасибо за то, что вы приняли решение участвовать в этих соревнованиях. Пензенская земля подготовила много больших спортсменов, которые завоевывали победы на Чемпионатах мира, Европы, России», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Первое «золото» турнира завоевал Андрей Лизин. Пловец из Ростова-на-Дону стал лучшим на 100-метровке баттерфляем, опередив представителей Нижнего Новгорода и Москвы.

«В этом сезоне это были самые главные мои соревнования, еще впереди четыре дня. В декабре тоже проходили соревнования - первенство России, там показал второй результат именно на этой дистанции, а в этот раз - первое место», - рассказал участник первенства России по плаванию из г . Ростов-на-Дону Андрей Лизин.

Сильнейшие участники первенства выступят на третьих летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в столице Аргентины.



«В этом году очень много соревнований. Это опять же европейский юношеский фестиваль, первенство Европы, мира, Чемпионат мира, всемирная универсиада, поэтому у нас будут отобраны лучшие пловцы по всем возрастным категориям и, соответственно, мы будем достойно представлять страну», - сказал президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В стартовый день турнира лучшие результаты показали спортсмены из столицы. На их счету - семь наград, из которых четыре - высшей пробы. Шесть медалей - у представителей Санкт-Петербурга, тройку лучших замыкает команда из Волгоградской области. Пензенские пловцы в первый день состязаний не выступали.

Напомним, честь региона на домашнем первенстве России защищают 32 спортсмена.

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