В Пензе прошло второе судебное заседание над экс-мэром Пашковым

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 октября 2017, 19:04Общество
В Ленинском районном суде Пензы продолжают рассматривать дело в отношении экс-мэра Александра Пашкова, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере.
9 октября проходит второе судебное заседание, на котором планируется заслушать потерпевшую сторону - представителя группы компаний «Ростех» и свидетелей.
Напомним, что по данным следствия, Александр Пашков вступил в преступный сговор с учредителем центральной строительной компании «Сигма» Сергеем Богуновым. Совместно они якобы разработали схему хищения денег, предназначенных для строительства перинатального центра. В общей сложности, по данным следствия, в период с февраля по апрель 2015 года им удалось похитить более 96 миллионов рублей.
«Первое судебное заседание по существу дела было назначено на 25 сентября 2017 года, в котором были разъяснены права участникам судопроизводства, оглашено обвинительное заключение. В судебном заседании 9 октября планируется приступить к исследованию доказательств по делу», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда Пензы Елена Полякова.
10 октября 2017, 12:07Вечером в Терновке оцепили торговый центр
10 октября 2017, 11:33На новой буровой платформе по добыче нефти будут работать роботы
10 октября 2017, 11:03Рыбалка в Пензенской области закончилась смертью мужчины
10 октября 2017, 10:36В Пензе мужчина заплатит 30 тысяч рублей за гибель работника на производстве
10 октября 2017, 10:02В Пензе в сгоревшем доме на ул. Пацаева нашли останки людей
10 октября 2017, 09:34В Пензе водитель-пуля чудом избежал удара
09 октября 2017, 19:41Пензенские студенты выступят на сцене драмтеатра со своими спектаклями
09 октября 2017, 19:36За время симпозиума никольский музей пополнился почти 30 экспонатами