09 октября 2017, 19:04Общество В Пензе прошло второе судебное заседание над экс-мэром Пашковым В Ленинском районном суде Пензы продолжают рассматривать дело в отношении экс-мэра Александра Пашкова, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

9 октября проходит второе судебное заседание, на котором планируется заслушать потерпевшую сторону - представителя группы компаний «Ростех» и свидетелей.

Напомним, что по данным следствия, Александр Пашков вступил в преступный сговор с учредителем центральной строительной компании «Сигма» Сергеем Богуновым. Совместно они якобы разработали схему хищения денег, предназначенных для строительства перинатального центра. В общей сложности, по данным следствия, в период с февраля по апрель 2015 года им удалось похитить более 96 миллионов рублей.

«Первое судебное заседание по существу дела было назначено на 25 сентября 2017 года, в котором были разъяснены права участникам судопроизводства, оглашено обвинительное заключение. В судебном заседании 9 октября планируется приступить к исследованию доказательств по делу», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда Пензы Елена Полякова.

Общество

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