В Пензе проходит всероссийский турнир по прыжкам в воду

В Пензе проходят всероссийские соревнования по прыжкам в воду (0+), посвященные заслуженному тренеру СССР Борису Клинченко. Он внес большой вклад в спортивную жизнь области. Его профессионализм и стремление к совершенству позволили создать специализированную школу, которую называли «Школой Клинченко».

Турнир объединил около 150 спортсменов от 9 до 13 лет из 10 регионов страны. Свое мастерство юные спортсмены демонстрировали в прыжках с метрового трамплина, с вышек в три метра, пять и семь с половиной метров, а также с десятиметровой высоты. Уже второй год соорганизатором мемориала выступает Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей России. За помощь в проведении состязаний и поддержку детского и юношеского спорта общественной организации вручили благодарность от областной Федерации прыжков в воду.

Синхронным прыжком 11-летние спортсмены из Бузулука не только заслужили похвалу своего тренера, но и завоевали наибольшую сумму баллов. Победители всероссийских соревнований по прыжкам в воду занимаются этим видом спорта с шести лет.

«Мы пришли сюда, потому что боялись высоты и воды. В паре работается сложнее, чем в индивидуальных состязаниях», - отметили участники из Оренбургской области Матвей Помошников и Никита Маврин.

Олимпийский чемпион, президент федерации прыжков в воду Пензенской области Игорь Лукашин отметил, что этот турнир очень важен для ребят.

«Именно на этих соревнованиях мы выявляем новых одаренных детей для сборной», - добавил старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Состязания, которые продлятся во дворце спорта «Буртасы» до 29 октября, собрали около 150 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Казани, Мордовии, Московской, Челябинской и Пензенской областей. Помимо прыжков воду, в программе - выступления в зале по спецподготовке.