В Пензе проходит турнир по регби памяти Вадима Дин-Ислямова

В областном центре стартовал 11-й турнир (0+) по регби, посвященный памяти Вадима Дин-Ислямова, первого пензенского тренера, который привел местную команду к медалям чемпионата России. Кроме местных спортсменов, в состязаниях принимают участие ребята из Москвы, Казани, Ульяновска и других городов.

Нести мяч к заветной линии, когда на ногах «висят» несколько противников, - задача не из легких. Секундное промедление - и защитники валят игрока с мячом на землю, атака начинается в противоположную сторону. В каждом игровом моменте всегда нужно быть готовым к жесткому столкновению с соперником. Но юных пензенских регбистов, которые открыли одиннадцатый турнир памяти Вадима Дин-Ислямова, это не пугает.

«Больше всего играю в «веере», но когда иду в схватку, мне не страшно», - сказал участник соревнований Егор Пламенов.

«Когда смотрел видео про регби, чуть-чуть испугался, но потом понял, что все-таки надо этим спортом заняться», - признался участник турнира Никита Босолаев.

Спортсмены младших возрастов сражаются за Кубок города по регби. Турнир среди старших ребят носит статус первенства Приволжского федерального округа. Конкуренцию пензенским мальчишкам составили ребята из Москвы, Казани, Ульяновска, Ижевска, Чебоксар, Йошкар-Олы. По словам тренеров, воспитанники нашей школы регби - одни из фаворитов. Неспроста пензенские спортсмены стабильно входят в состав сборной страны в различных возрастных группах.

«Всегда их ориентируем на взрослую команду, они всегда стремятся туда попасть. То, что сейчас появился клуб «Локомотив», это очень хорошее подспорье. В сборную Россию по юниорам каждый год у нас есть представители от Пензы. Сейчас играют в U20 два наших спортсмена, а в Калининграде - первенство Европы U18, там тоже наш человек есть», - рассказал главный секретарь соревнований Александр Лыков.

Победители 11 турнира по регби, посвященного памяти Вадима Дин-Ислямова, во всех возрастных категориях станут известны 7 апреля.