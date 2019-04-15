В Пензе проходит турнир по художественной гимнастике «Сурская весна»

Юные гимнастки поборются за титул чемпионки всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Во дворце спорта «Буртасы» стартовал турнир (0+) по художественной гимнастике «Сурская весна». 170 девушек соревнуются в индивидуальном зачете. Кроме того, 20 сборных выступят в командных упражнениях.

Соревнованиям по художественной гимнастике «Сурская весна» предшествовали месяцы подготовки. Спортсменки старались отработать каждый элемент, чтобы не допустить обидную ошибку в самый ответственный момент.

«Самый сложный элемент - равновесие Планше назад. Для участия нужно подготовить хорошую программу, подобрать купальник, взять все самое необходимое для макияжа», - рассказала участница соревнований Маргарита Макаркина.

Участницами турнира стали спортсменки из десяти регионов страны. 170 девушек выступают в личном зачете. Кроме того, 20 команд борются за медали в групповых упражнениях. Гимнастки старшей возрастной группы соревнуются в упражнениях без снарядов, а также демонстрируют мастерство во владении лентой, булавами, обручем и мячом. Самые юные спортсменки только делают первые шаги в художественной гимнастике, поэтому пока выступают без снарядов.

«Некоторые из них занимаются всего год, некоторые - два. Для этих детей это уже не первые соревнования. В принципе, они справляются. В основном, оценивается чистота исполнения, то есть натянутые стопы, красивые длинные руки, и, конечно, артистизм», - сказала главный судья соревнования Ирина Филатова.

Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Сурская весна» на призы всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» продлится три дня. Обладатели наград станут известны 17 апреля (0+).