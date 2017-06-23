23 июня 2017, 15:22Образование В Пензе проходит последняя подготовка к выпускным балам За несколько часов до официального начала выпускных вечеров во всех школах Пензенской области прошли генеральные репетиции праздника. Чтобы торжества состоялись без накладок и запомнились надолго, к ним тщательно подготовились.

Вовремя вступить и взять первый аккорд. Казалось бы, что к празднику все готово, но 11-классники гимназии №53 всего за несколько часов до выпускного вечера вносят последние штрихи в будущее выступление. В актовом зале - только юноши. Представители сильного пола готовят помещение к встрече гостей, пока одноклассницы наводят марафет. Ребята говорят, что все должно быть на высоте, ведь к этому событию они шли долгих 11 лет.

Каждому из молодых людей есть, чем гордиться: одни достигли высоких результатов в спорте, другие - в науке и творчестве. Отдельное спасибо за многолетнюю поддержку в выпускной вечер ученики решили сказать классному руководителю. Главного педагога ждет сюрприз.



Вечером всем выпускникам вручат аттестаты, активисты и спортсмены к тому же получат благодарственные письма и золотые значки ГТО. Круглых отличников ждут золотые медали.



После генеральной репетиции выпускники разошлись по домам, вечером им предстоит принимать поздравления. Празднование в школе продлится до утра, по традиции, выпускники встретят вместе рассвет.

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