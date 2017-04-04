В Пензе проходит первенство России по спортивной гимнастике

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04 апреля 2017, 19:19Спорт
В Пензе в «Буртасах» стартовало первенство России по спортивной гимнастике. В состязаниях принимают участие атлеты от 14 до 17 лет, которые прошли отборы в своих регионах.
«В первый раз соревнования будут проводиться в подобном формате. Раньше это было среди федеральных округов, сейчас - среди субъектов. Области представили своих лучших спортсменов, в этот раз людей больше, думаю, и результаты будут выше», - сказал тренер молодежной сборной команды России Николай Крюков.
На состязания в Пензу приехали атлеты из 40 регионов страны, всего - более 100 человек.
В первые соревновательные дни будут определены победители в командных первенствах, затем юноши и девушки поборются за награды в многоборье. После состоятся финалы в отдельных видах.
Соревнования завершатся 9 апреля.
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