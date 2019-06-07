В Пензе проходит первенство региона по BMX в гонке «Классик»

На велотреке «Сатурн» прошел второй этап первенства Пензенской области по велоспорту BMX. Более 100 юных спортсменов из нашего региона, а также из Республики Мордовия соревновались в гонке «Классик».

Трасса велотрека состоит из четырех прямых, включающих в себя подъемы и спуски, а также трех виражей. Поэтому у тех, кто отстал вначале, есть возможность нагнать лидеров. Спортсмены отмечают, что из-за рельефа трассы гонка «Классик» на велосипедах BMX - непростая дисциплина как физически, так и технически.

«Сразу не получится побеждать, надо сначала позаниматься. Если правильно все проходить, только одышка будет. Ноги могут болеть только от силовых нагрузок, если в зале занимаемся», - рассказал участник первенства Пензенской области по велоспорту BMX из Республики Мордовии Никита Семин.

Не исключено, отметили специалисты, что уже сегодня на этом треке выступают будущие чемпионы, ведь велоспорт BMX в Пензенском регионе развивается стремительными темпами.

«В 2019 году произошел положительный сдвиг: приобрели для школы 50 велосипедов BMX, это послужило огромным толчком. На порядок увеличилось число ребят, и, естественно, выросли результаты. Недавно приехали из Рузаевки, привезли оттуда кучу медалей», - сказал директор спортивной школы №4 Пензы Сергей Мезенцев.

Следующий этап первенства региона (0+) пройдет уже через неделю. После завершения турнира будет сформирована сборная Пензенской области, которая в июле выступит на соревнованиях в рамках всероссийской спартакиады (0+) учащихся в Мордовии.