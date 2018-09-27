В Пензе проходит первенство области по плаванию

Лучшие пловцы региона соревнуются на дорожках дворца водного спорта «Сура» (0+). Там завершается первенство Пензенской области по плаванию. За победу в турнире борются как юниоры, так и взрослые спортсмены.

Судьбу первого места зачастую решают доли секунды, выигранные на финишном касании. Участие в первенстве региона по плаванию принимают сильнейшие спортсмены области. Как отмечают наставники пловцов, конкуренция растет с каждым годом.

«В команду сейчас вливается ряд сильных спортсменов: из Саратовской области приехали Егор Сучков и Дарья Гутова, они будут тренироваться в Заречном у Сергея Мельникова, поэтому сборная Пензенской области будет усилена, пока подрастает новое поколение», - рассказала заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

В турнире принимают участие более 200 спортсменов из Пензы, Заречного, Кузнецка, Мокшана, Нижнего Ломова. Они соревнуются в дисциплинах: вольным стилем, брасом, а также в плавании на спине. Некоторые из спортсменов предпочитают короткие дистанции, которые можно пройти на максимальной скорости, другим нравятся стайерские виды программы, где важно грамотно распределить свои силы по всей дистанции. Для того чтобы подойти к соревнованиям в оптимальной форме и показать высокий результат, многие пловцы вместе с наставниками скорректировали программу подготовки.

Первенство Пензенской области по плаванию завершится в четверг (0+). По его итогам будет сформирована сборная, которая отправится на первенство Приволжского федерального округа.