02 февраля 2017, 18:02Спорт В Пензе проходит первенство области по боксу среди юношей и девушек В Пензе проходит региональное первенство по боксу среди юношей и девушек. Турнир собрал представителей 14 районов области, всего - 145 человек. Открытие соревнований состоялось во дворце единоборств «Воейков».

На ринге в «Воейкове» кипят недетские страсти, хотя возрастная категория участников от - 12 до 16 лет. Большинство боксеров только делают первые шаги в мир большого спорта.

Никита Попов из Кузнецка занимается боксом около года.

«Я уже участвовал в двух соревнованиях: в Жигулевске в 2016 году 8 декабря, а в Сердобске с 3 по 6 января, там я занял второе место», - рассказал участник первенства Пензенской области по боксу из г. Кузнецка Никита Попов.

Среди юных мастеров кожаной перчатки - не только парни, но и девушки. Правда, сильная половина превосходит по численности. Из 145 участников соревнований - только пять спортсменок. Среди них - Софья Яшкина из Никольска. Она уверена, что имеет неплохие шансы на победу, тем более, претенденток на медали не так много.

«Я участвовала во многих соревнованиях, за область, за город, и везде была первой. Я очень хочу стать мастером спорта, хочу в Олимпийских играх участвовать, хочу дальнейшего продвижения в этом виде спорта», - сказала участница первенства Пензенской области по боксу из г.Никольска Софья Яшкина.

Главная задача участников состязаний - показать лучшие качества. Судьи и тренеры оценивают физическую подготовку каждого спортсмена. Победители первенства области отправятся на окружные соревнования, затем пройдет всероссийский этап.

«Из Пензы три спортсмена уже отобрались на первенство страны. Двое из них выиграли первенство общества «Локомотив», а один выиграл первенство вооруженных сил», - рассказал главный судья соревнований Александр Панин.

Имена победителей первенства области по боксу станут известны февраля. В конце месяца лучшие отправятся в Киров на окружной этап.

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