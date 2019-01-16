В Пензе проходит отбор учащихся на всероссийскую олимпиаду по химии

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16 января 2019, 19:18Образование
На базе педагогического института ПГУ прошел экспериментальный тур регионального этапа всероссийской олимпиады по химии. Событие оказалось знаковым, так как 2019-й - юбилейный для этой науки. Он провозглашен ООН и ЮНЕСКО всемирным Годом периодической системы химических элементов Менделеева. В 2019-м открытию великого русского ученого исполняется 150 лет.
В Пензу из разных уголков региона приехали 55 лучших школьников-химиков. У каждого их них - всего лишь одна задача, но какая. На ее выполнение отводится ни много ни мало пять часов. Как говорят преподаватели химии, сейчас, чтобы попасть на региональный этап олимпиады, нужны глубокие знания предмета. Наука и техника не стоят на месте, создаются новые лекарства, материалы, электроника. И для новых открытий нужны молодые кадры.
«Задания очень математизированы, в них много расчетов для выведения формулы вещества. То есть для решения задач нужны знания не только химии, но и физики, и математики», - рассказала заведующая кафедрой пензенского института ПГУ, председатель жюри регионального этапа олимпиады по химии Наталия Волкова.
Буквально десять лет назад задачи были простыми и доступными детям, которые занимались только со школьным учителем. Теперь для качественного выступления как на теоретическом, так и на экспериментальном туре нужно готовиться ни один год. Это большая ежедневная кропотливая работа.
Григорий Алленов из пензенской гимназии №1, победитель городского этапа олимпиады, готов не только черпать дополнительные знания из интернета, но и посещать библиотеки. В будущем гимназист мечтает стать врачом.
«Химия, пожалуй, будет казаться простой, если ее учить сначала, с самых первых уроков. Если игнорировать, то вряд ли добьешься каких-то результатов», - отметил он.
Теоретической тур регионального этапа олимпиады, который накануне прошел в Губернском лицее, включал шесть задач. На этот раз школьникам предстояло решить одну практическую задачу - показать, насколько хорошо они владеют техникой химического эксперимента. Девятиклассникам необходимо было определить качественный состав веществ, а школьникам из 10 и 11 классов - установить количественный состав веществ и их смесей.
После подведения итогов двух туров будут отобраны учащиеся, которые представят регион на заключительном этапе всероссийской олимпиад. Он пройдет 15 марта (12+).
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