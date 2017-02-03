03 февраля 2017, 18:14Спорт В Пензе проходит областная спартакиада студентов В Пензе проходит областная спартакиада регионального отделения «Юность России» среди студентов колледжей. Лучших в соревнованиях по лыжным гонкам выявляли на Олимпийской аллее. Участие в забегах приняли около сотни спортсменов.

Несмотря на мороз, в пятницу, 3 февраля, на Олимпийской аллее было жарко. Лыжники - участники областной спартакиады - соревнуются в мастерстве. Спортсмены себя считают только любителями, для многих это первые соревнования.

«Поступила в прошлом году. Когда снег лег, на физкультуре сказали на лыжи вставать, мы и встали. Мне сразу понравилось», - рассказала участница областной спартакиады по лыжным гонкам из Каменского района Диана Козлова.

В турнире соревнуются 11 мужских команд и восемь женских. Всего - 100 человек из колледжей Пензы, Сердобска, Каменки, Кузнецка и других районов области. Лыжные гонки - четвертый по счету этап спартакиады. До этого были соревнования по настольному теннису, шахматам и плаванию.

«Я в плавании и в лыжах участвовал. Для меня лыжи - сложнее, потому что на них давно не ездил», - сказал участник областной спартакиады по лыжным гонкам Александр Хорев.

«Следующим будет зимний полиатлон, где юноши будут подтягиваться, стрелять и бегать на лыжах. Девушки - отжиматься, стрелять и также на лыжах бегать», - рассказал главный судья соревнований Николай Агапов.



Состязания по полиатлону состоятся 3 марта. Затем выявлять сильнейших будут в волейболе. Последний этап - легкая атлетика у девушек и футбол у юношей. Итоги областной спартакиады подведут в мае.

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