В Пензе проходит форум «Активное долголетие»

Участниками III межрегионального форума «Активное долголетие» (0+) стали более 100 человек разных возрастов. Обменяться опытом в работе со старшим поколением в Пензу приехали специалисты из семи регионов страны. В их числе - медики, сотрудники социальных служб и общественных организаций, волонтеры, а также неравнодушные к проблемам старшего поколения.

Научиться работать за компьютером, общаться с внуками по Skype или, к примеру, благоустроить прилегающую к дому территорию - задачи, которые перед собой ставят представители старшего поколения. Им немного за 50, и их интересует абсолютно все, что происходит рядом.

«Их интересуют интерфейсы программ, дороги, тротуары, общественные пространства, сфера обслуживания и товары, и именно об этом мы рассказываем им», - сказал организатор форума Олег Шарипков.

Дискуссия развернулась на двух площадках. Особое внимание организаторы уделили медицинским аспектам старения. Вопрос о взаимодействии социальных и медицинских служб, общественных организаций и волонтеров обсудил специалист из Москвы, отметив, что результативная работа всех структур зависит и от правильного подхода к проблеме в семье.

«Контакт пожилого человека, прежде чем он придет к врачу, происходит с его родственниками, друзьями. И он гораздо шире и важнее, чем мы можем представить», - отметил ученый секретарь научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Эльвира Фесенко.

Опытом готовы были поделиться все участники. И говорили не только о том, как сделать закрутки, где найти хорошую пряжу, но и рассказали о личных методиках помощи пожилым людям.

«Я знаю, как успокоить других бабушек. Они чуть старше, но точно такие же люди, женщины. Прежде всего, должно быть внимание, а если есть возможность, то и легкий тактильный контакт, то есть прикоснуться, за руку подержать, сказать доброе слово и правильные напутственные слова», - сказала клинический психолог Светлана Рогова.

Не обошли специалисты стороной и лучшие российские и международные практики эффективной работы с пожилыми. Одной из тем для обсуждения стали социальные проекты, которые желающие смогут внедрить не только в Пензенской области, но и по всей стране.