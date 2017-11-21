21 ноября 2017, 19:07Общество В Пензе программу «Концертник» посетил Игорь Тальков 23 ноября в 17.30 на телеканале «Экспресс» - премьера программы «Концертник» (16+). В гостях у Павла Прохоренкова был Игорь Тальков. Сын знакового для страны исполнителя и сам занимается музыкой. Его песни зрители телеканала смогут услышать в эфире. Музыкант также рассказал, что вдохновляет его на творчество, и каково быть потомком «великого человека».

Музыка как призвание и смысл жизни. Очередной выпуск программы «Концертник» получился скорее философским. В гостях у Павла Прохоренкова - Игорь Тальков. Музыкант, сын культового автора и исполнителя, чья популярность во второй половине 80-х и начале 90-х была поистине фантастической, чья жизнь и смерть до сих пор окутаны многочисленными тайнами. Почти мистическое сходство отца и сына не осталось незамеченным ни автором «Концертника», ни всей съемочной группой проекта.

«Очень странное ощущение было от этой программы, спиритический сеанс был, мне казалось по тембру голоса, по манере суждений, что я общаюсь через сына с его отцом», - поделился автор и ведущие программы «Концертник» Павел Прохоренков.

Убежденный вегетарианец и защитник животных, Игорь Тальков пишет песни исключительно сам.

Во время съемок программы речь зашла о славе Игоря Талькова-старшего. В репертуаре сына песни отца занимают важное место.

В окончательном варианте «Концертника» прозвучат пять песен. В эфир телеканала «Экспресс» программа с участием Игоря Талькова выйдет 23 ноября в 17.30.

Общество

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