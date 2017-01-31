31 января 2017, 17:21Общество В Пензе продолжит работу «горячая линия» по вопросам отопления Губернатор Иван Белозерцев распорядился взять под контроль завершение ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. На рабочем совещании в областном правительстве представители администрации города, федеральных ведомств и теплоснабжающих организаций региона обсудили обеспечение теплом жителей Пензы.

С 27 января отогрев воздушных сетей отопления, их частичную замену, а также замену внутренней разводки в домах горожан вели круглосуточно. Было задействовано более 50 бригад рабочих – свыше 250 человек и 19 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы на самой ТЭЦ еще идут.

«Станция жива, работают три турбогенератора на сегодняшний день, четвертая машина работает, шестую мы готовим к пуску, которая рядом с пятой, где произошла авария. Никаких отключений не будет, будем раскапывать, готовить и только когда установится относительно теплая температура, пойдут отключения», - заявил директор филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

С момента аварии в единую диспетчерскую службу поступило более полутора тысяч обращений от пензенцев. По распоряжению губернатора телефонные «горячие линии» будут работать и после полной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.

Аварийно-восстановительные бригады продолжат круглосуточное дежурство.

Общество

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