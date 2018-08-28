В Пензе продолжение «Земы» помогает снимать команда из Москвы

В Пензе приступили к съемкам второго сезона интернет-сериала «Зема» (18+). Вместе с местной киностудией «Пензфильммаш» над созданием новых эпизодов работает опытная команда одного из федеральных телеканалов.

На один месяц Пенза превратилась в большую киноплощадку. «Зема» появился на просторах YouTube в феврале 2018 года и вызвал интерес аудитории. Каждая серия набирала более полутора миллиона просмотров. К съемкам продолжения создатели проекта решили подойти еще более серьезно. Второй сезон помогает снимать команда одного из федеральных телеканалов.

«Будет масштабнее и динамичнее, даже перестрелки планируются. Задействовано множество актеров, почти 90 локаций. Если бы в Москве так серьезно относились к съемочному процессу, было бы гораздо проще», - сказал режиссер интернет-сериала «Зема» из Москвы Алексей Смирнов.

Создатели сериала держат сюжетную линию в тайне. Точно известно, что события второго сезона будут происходить в так называемые «лихие 90-е», но как окажутся в прошлом главные герои - секрет. В новых эпизодах зрителей ждут как полюбившиеся актеры первого сезона, так и новые лица, в том числе - хорошо всем знакомые.

«Будут небольшие сюрпризы - это известные актеры театра и кино, которых знает вся страна. То есть мы растем, развиваемся, и от этого на душе хорошо», - рассказал продюсер интернет-сериала «Зема» Антон Карпушкин.

Если в первом сезоне было семь серий, то во втором планируется десять. Создатели надеются, что зрители увидят продолжение сериала до Нового года.