21 декабря 2016, 19:32Политика В Пензе продолжают внедрять единую систему экстренных вызовов В Пензе продолжается работа по внедрению единой системы экстренных вызовов. Набрав номер 112, можно будет сообщить о любой чрезвычайной ситуации и вызвать полицию, МЧС, скорую помощь и другие оперативные службы одним звонком.

О создании и развитии в российских регионах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» говорили на селекторном совещании в областном управлении МЧС. Его, посредством видео-конференц связи, провел заместитель председателя правительства страны Дмитрий Рогозин. В частности, в 2017 году Пензенская область получит федеральную субсидию на построение «системы 112».

«Звонки будут приниматься центром обработки вызовов. У нас уже два года назад введено в эксплуатацию помещение специально для этого. Оператор центра обработки вызовов будет первично принимать информацию, заполнять карточку инцидента, после этого карточка будет направлять в единую дежурную диспетчерскую службу того муниципального образования, откуда происходит вызов и, соответственно, оператор ЕДСС будет соединять с оперативной экстренной службой по назначению», - рассказал директор государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Безопасный регион» Виталий Комиссаров.

Единая система экстренных вызовов должна заработать во всех регионах России к 2020 году. Она призвана обеспечить оказание оперативной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других чрезвычайных ситуациях.

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