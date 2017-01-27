27 января 2017, 20:09Общество В Пензе продолжают устранять последствия крупной аварии на ТЭЦ-1 Работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе ведут в круглосуточном режиме. Однако без отопления продолжают оставаться десятки домов, а также несколько детских садов и школ. Губернатор подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области.

В Пензе утром после устранения аварий тепло стало поступать в большинство домов, оставшихся без отопления. Однако после запуска системы произошло два порыва на теплосетях — на улицах Герцена и Нахимова.

«По улице Нахимова решен вопрос. Мы нашли обходной путь, и дома на Ударной сейчас заполняются, т. е. там проблемы не будет. По улице Герцена сейчас выявлен прорыв, уже раскопали силами всех ресурсоснабжающих компаний», - рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В районе улицы Герцена под отключение попали 56 жилых домов, одна школа и три детских сада. Местные жители не унывают.



За ликвидацией аварии около дома №46 по улице Герцена с утра наблюдает Надежда Герман.



«18 градусов. Не замерзаем, но прохладно. Пока терпимо, не могу сказать, что очень холодно», - сказала жительница дома №46 по ул. Герцена Надежда Герман.



На утро пятницы, 27 января, в зоне отключения находилось 225 жилых домов, 13 детских садов и 10 школ. В четырех общеобразовательных учреждениях: школах №16 и №47, лицее № 29 и гимназии №44 занятия не проводились, в других работали дежурные группы педагогов, как например, в лицее №2. Здесь из всего 3е класса, где учатся 29 мальчишек и девчонок, на уроки пришли только Лиза и Алена.



«Учительница сказала, что придет Лиза, и я с ней вместе за компанию тоже осталась», - рассказала ученица лицея современных технологий управления №2 Алена Товпенко.



«Я люблю учиться и не хотела оставаться дома», - пояснила ученица лицея современных технологий управления №2 Елизавета Цилина.

В классе температура держится на отметке 22 градуса, а вот в коридоре уже холоднее - 12 -14 градусов. С утра в начальном звене на учебу пришло 16 человек, но уже к 10.00 их осталось только четверо. 9-11 классы в пятницу были заполнены наполовину.



«Родители начали звонить сегодня с половины седьмого утра, они спрашивали, есть отопление в образовательном учреждении или нет. Естественно, мы отвечали, что на данный период его нет, поэтому предлагали, если есть возможность, то можно оставить ребенка дома, если нет, то будет обязательно работать рабочая группа», - сказала директор лицея современных технологий и управления №2 г. Пензы Валентина Щеглова.

По данным регионального министерства здравоохранения, стационары всех городских медицинских организаций продолжают работать в штатном режиме. В четверг, 26 января, в 4-й и 5-й клинических больницах, а также отделенческой больнице РЖД наблюдалось понижение температурного режима. В настоящее время ситуация нормализовалась.



«27 января все стационары, в которых происходило отключение тепла, работают в штатном режиме, теплоподача восстановлена. Оказание медицинской помощи проводится в полном объеме. Никаких чрезвычайных ситуаций, требующих перевода больных в другие медицинские организации, не было», - отметил главный врач территориального центра медицины катастроф по Пензенской области Александр Гришин.

В пятницу губернатор Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова о ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях. Глава региона доложил, что в аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек, среди которых - спасатели из Нижнего Новгорода и Саранска и 23 единицы техники. Кроме того, в Пензе организованы пункты пребывания для жителей, в квартирах которых пока отсутствует тепло.



«Работали круглосуточно, работать продолжаем в социально-значимых объектах, попавших в зону отключения. Установлены 58 тепловых пушек. Развернуты и готовы к приему граждан 44 пункта временного размещения вместимостью 33800 человек», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В настоящее время в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Основанием для его введения стало нарушение теплоснабжение жилых домов и социально значимых объектов. По факту ЧП на пензенской теплоэлектроцентрали проводится прокурорская проверка.

«На место происшествия выезжали руководители, работники прокуратуры области, Железнодорожного района г. Пензы. В штабе по ликвидации ЧС всю ночь принимал участие первый заместитель прокурора области Александр Морозов. Начата прокурорская проверка причин и условий, способствовавших произошедшей аварии. Ликвидация последствий аварии находится на контроле прокурора области», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Во второй половине дня работы на улице Герцена были завершены. По информации на 15.00 27 января, отопления не было в 214 домах, 13 детских садах, пяти школах и пяти поликлиниках.

Общество

просмотров 39