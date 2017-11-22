22 ноября 2017, 17:03Общество В Пензе продолжают бороться с торговцами у ост. «Центральный рынок» В Пензе 22 ноября сотрудники администрации Железнодорожного района провели рейды, чтобы выявить факты несанкционированной торговли.

В результате мероприятия обследовали улицы Кл. Цеткин, Антонова, Тарханова, Ново-Казанская, а также Чехова вблизи остановок «Центральный рынок», пишет ИА «Пенза-Пресс».

По факту выявленных нарушений сотрудники администрации Железнодорожного района составили четыре административных протокола, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общество

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