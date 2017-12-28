28 декабря 2017, 19:21Криминал В Пензе задержали подозреваемого в жестокой расправе над приятелем В управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация, что житель областного центра причастен к убийству. После проверки сведения подтвердились. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать, мужчина в содеянном признался.

46-летнего сторожа, который жил в строительном вагончике, подозревают в совершении особо тяжкого преступления - убийства. В октябре мужчина пригласил своего знакомого. В тот вечер они выпивали и много спорили. Завершилась словесная перепалка жестокой расправой.

«Потерпевший оскорбил подозреваемого и схватил топор, после чего последний выхватил топор из рук потерпевшего и разозлившись начал наносить удары обухом и лезвием топора по голове и телу потерпевшего. От причиненных повреждений мужчина скончался», - прокомментировал старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Тело потерпевшего злоумышленник закопал недалеко от места преступления. Топор выбросил поблизости в водоем. Полицейские выяснили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и вышел на свободу несколько месяцев назад.

«Сотрудники полиции установили личность пострадавшего, им оказался 51-летний житель Нижнего Ломова. Который ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, который отбывал наказание вместе с подозреваемым. Именно он, по оперативным данным, и стал жертвой преступления», - сказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сейчас мужчина задержан и полностью признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал

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