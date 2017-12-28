В Пензе задержали подозреваемого в жестокой расправе над приятелем

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2017, 19:21Криминал
В управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация, что житель областного центра причастен к убийству. После проверки сведения подтвердились. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать, мужчина в содеянном признался.
46-летнего сторожа, который жил в строительном вагончике, подозревают в совершении особо тяжкого преступления - убийства. В октябре мужчина пригласил своего знакомого. В тот вечер они выпивали и много спорили. Завершилась словесная перепалка жестокой расправой.
«Потерпевший оскорбил подозреваемого и схватил топор, после чего последний выхватил топор из рук потерпевшего и разозлившись начал наносить удары обухом и лезвием топора по голове и телу потерпевшего. От причиненных повреждений мужчина скончался», - прокомментировал старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Тело потерпевшего злоумышленник закопал недалеко от места преступления. Топор выбросил поблизости в водоем. Полицейские выяснили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и вышел на свободу несколько месяцев назад.
«Сотрудники полиции установили личность пострадавшего, им оказался 51-летний житель Нижнего Ломова. Который ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, который отбывал наказание вместе с подозреваемым. Именно он, по оперативным данным, и стал жертвой преступления», - сказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Сейчас мужчина задержан и полностью признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.
28 декабря 2017, 19:59В Пензе хотят вернуться к практике, когда буйные граждане в подпитии отсыпались и приходили в себя в специальных учреждениях. Одно из таких откроется ...
28 декабря 2017, 19:58Пензенские дети задали вопросы губернатору
28 декабря 2017, 19:37В Кузнецке подвели итоги Года экологии
28 декабря 2017, 19:33Пензенцев просят помочь молодому человеку в реабилитации после ДТП
28 декабря 2017, 19:27В Пензенских ЦМИТах подводят итоги года
28 декабря 2017, 19:21В Пензе задержали подозреваемого в жестокой расправе над приятелем
28 декабря 2017, 19:13В Кузнецке планируют отреставрировать старейшее учебное заведение
28 декабря 2017, 19:03В Пензе завершились соревнования по плаванию для детей-инвалидов