В Пензе завершается ремонт многоквартирных домов на 3-ем Подгорном проезде

Из 261 пензенского многоквартирного дома, которые включены в региональную программу капремонта, в 137 в этом году меняют кровлю. На 3-м Подгорном проезде подрядчик работает сразу на семи объектах, которые разменяли седьмой десяток. Там начали ремонт весной этого года и сейчас в эксплуатацию готовы ввести последний дом.

В Пензе на 3-ем Подгорном проезде шесть многоквартирных домов из семи вошли в этом году вошли в программу капитального ремонта и приняты в эксплуатацию. У одних отремонтировали кровлю, у других - внутридомовые инженерные коммуникации.

"Есть сформированные объекты, которые имеют отличительные особенности. Это и год постройки, и состояние этих домов. Подгорный проезд строился в одно время, состояние конструкций и в целом инженерных коммуникаций у домов идентичны, поэтому мы производим тут работы комплексно", - отметил заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Роман Панин.

В девятом доме несколько дней назад был завершен комплексный капремонт. Подрядная организация утеплила фасад, укрепила фундамент, отремонтировала скатную крышу. Рабочие полностью обновили стропильную систему, утеплили чердак, кровлю оснастили снегозадержателями, а слуховые окна - решётками. За всеми этапами работ внимательно следил Геннадий Чеботарев. В двухэтажку он переехал два года назад, Тогда она выглядела удручающе, но мужчине сразу сообщили, что дом вошел в программу капитального ремонта, и пообещали, что вскоре его облик и технические характеристики станут в разы лучше.

"Менялась крыша очень быстро, потом фундамент - тоже большой объем работ, работало оборудование. Очень хорошее впечатление осталось", - отметил житель дома №9 по 3-му Подгорному проезду Геннадий Чеботарев.

Воодушевившись проведением масштабных работ, жильцы приняли решение довести свой дом до ума, но уже по собственной инициативе и за свой счет - для собственного комфорта и уюта.

"Штукатурка декоративная, очень качественная - никаких пустот. Не закончена внутренняя покраска, лестница не покрашена. Там немного с проводкой еще закончатся работы, но уже сейчас смотреть приятно", - рассказывает Геннадий Чеботарев.

В настоящее время ведутся работы по капремонту крыши многоквартирного дома №7. В следующем году список пополнится ещё одной двухэтажкой, а к концу 2025-го все дома, включенные в Региональную программу по 3-му Подгорному проезду, будут полностью обновлены.