22 декабря 2017, 19:41Общество Бар на улице Литвинова оштрафовали за нелегальный алкоголь До 6 января в регионе, по поручению губернатора, проходит месячник по борьбе с нелегальной продажей алкоголя, питейные заведения Пензы продолжает проверять специальная межведомственная комиссия. В этот раз специалисты нагрянули в микрорайон «Пенза-4».

В бар на улице Литвинова в этот раз направляются с целью проверить, не нарушают ли здесь закон. Дело в том, что у питейного заведения нет лицензии на продажу алкоголя. Однако, это не останавливает сотрудников. За одним из столиков ужинает мужчина, в стакане - прозрачная жидкость, похожая на водку. Директор бара все отрицает, работники уверяют, что посетитель сам принес спиртное. Пока общались с мужчиной, хозяин заведения куда-то исчез. Разбираться с внезапно возникшей проблемой оставил продавца.

В холодильнике обнаружили бутылку коньяка, за барной стойкой - рюмки и пустые графины. Заглянули в подсобку, в которой оказалось немало пустых бутылок из-под водки, да еще и целая коробка алкоголя без акцизных марок.

Полицейские документально фиксируют факт незаконной продажи алкоголя. Теперь продавцу и владельцу заведения грозит административный штраф, который директору бара придется платить не в первый раз.

«Данный предприниматель осуществляет деятельность, не являясь юридическим лицом, у него отсутствует лицензия, но он продолжает торговать алкоголем, тем более качество этой алкогольной продукции подтвердить никто не может, это опасно для здоровья и жизни граждан», - прокомментировала начальник отдела потребительского рынка управления администрации Пензы Ирина Баулина.

Всю алкогольную продукцию из бара изъяли. Ее отправят в лабораторию для исследования. Если экспертиза покажет, что спиртные напитки угрожают здоровью и жизни потребителя, будет возбуждено уже уголовное дело.

Общество

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