В Пензе продолжается борьба с несанкционированной торговлей арбузами

Ежедневно пензенцы покупают арбузы и дыни. Часто они делают это, не обращая внимания на то, как оборудована торговая точка и есть ли у продавца соответствующие документы, и тогда покупка бахчевых несет в себе определенный риск. Чтобы исключить для граждан возможные проблемы со здоровьем, представители мэрии, Россельхознадзора и полиции провели межведомственный рейд.

Арбузы и дыни - товар, который в конце лета пользуется высоким спросом, поэтому предприниматели нередко идут на нарушения законодательства ради прибыли. Нередко реализуют продукцию без документов.

«Продавец обязан их предоставить, чтобы подтвердить карантинное фитосанитарное состояние продукции. Сейчас, в основном, везде зарубежная бахчевая продукция, при этом у продавцов отсутствуют документы», - рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Пензенской области Ольга Попеева.

Участники межведомственного рейда проверили три торговых точки в Первомайском районе Пензы, которые занимаются продажей бахчевых культур. Так, на улице Запорожской, предприниматель арендовал павильон на территории автомойки. Однако торговать арбузами он решил поближе к дороге, на муниципальном участке земли.

Согласно российскому законодательству, торговая точка должна быть оборудована настилом или навесом и располагаться на расстоянии не менее пяти метров от проезжей части.

«Прежде всего, мы, конечно, предотвращаем несанкционированную торговлю, так как там осуществляется деятельность с нарушением действующего закона о предпринимательстве, нет санитарных книжек и сертификатов соответствия. В том числе, мы мониторим предприятия, разрешенные администрацией города», - сказала начальник управлений содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Несмотря на нарушения, продавцы уверяют, что они еще ни разу не получали жалоб на свой товар.

Документов, подтверждающих качество продукции, проверяющие не нашли и в торговой точке, которая располагается на улице 40 лет Октября. Продавец объяснил это тем, что к работе приступил недавно и все необходимые бумаги попросту забыл взять.

Меньше всего претензий у проверяющих возникло к сезонной ярмарке на улице Рябова. Несмотря на то, что бахчевые прошли предварительную проверку, а торговая точка оборудована в соответствии с законодательством, там отсутствовали документы на фрукты. Подобные рейды представители мэрии, Россельхознадзора и полиции будут проводить до конца месяца.