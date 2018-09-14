В Пензе продлят ряд маршрутов общественного транспорта

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14 сентября 2018, 15:20Общество
С 17 сентября в Пензе изменили схемы движения автобусных маршрутов № 27, 31, 55, 66, 77, 82с, 89.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это произошло по ряду причин: в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по ул. 65-летия Победы, проспекту Строителей и ул. Ладожской, а также по просьбам жителей микрорайонов Запрудный и Арбековская застава.
Произойдут следующие изменения:
- конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 27 «Мясокомбинат – ул. Ладожская» и № 31 «ул. Ладожская - Согласие» будет организована напротив жилого дома № 139 по ул. Ладожской;
- маршрут № 66 «ул. Ладожская - Аэропорт» будет продлен до остановки «Арбековская застава». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) - Арбековская застава - По требованию (ул. Лядова, 64) - По требованию - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) - Дачная - ул. Ладожская - Комарово и далее - по маршруту;
- маршрут № 55 «Больница – ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул.Лядова, 64) - ТЦ Мега Пенза - Арбековская застава - По требованию (ул.Лядова, 64) - По требованию - Кольцевая - Комарово и далее - по маршруту;
- маршрут № 77 «Арбековская застава - Центральный Рынок - Арбековская застава» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) по следующей схеме: ТЦ «Мега Пенза» - По требованию (ул. Лядова, 64) и далее - по маршруту;
- маршрут № 82с «ГПЗ-24 – ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) - ТЦ «Мега Пенза» - Арбековская застава - По требованию (ул. Лядова, 64) - По требованию - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) – Дачная – ул. Ладожская - Комарово и далее - по маршруту;
- конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 89 «ул. Ладожская - ул.Российская» будет организована напротив жилого дома № 79 по ул. Ладожской.
Конечную остановку «ул. Ладожская» (маг. «Гранат») ликвидируют, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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