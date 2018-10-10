В Пензе продлят работу дачных автобусов

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10 октября 2018, 15:00Общество
21 октября пензенские дачники в последний раз смогут добраться до своих участков на общественном транспорте.
Такое распоряжение 10 октября дал глава администрации города Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
До 21 октября автобусы будет следовать по дачным маршрутам по расписанию: в среду, субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе мэрии.
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