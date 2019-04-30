В Пензе продлят месячник по благоустройству города

«Эта мера связана с тем, что, несмотря на проведенный серьезный объем работ, в городе еще остались неубранные участки. Кроме того, предстоит большая работа по озеленению Пензы – в ближайшие дни нам поступит свыше 300 саженцев елей», – пояснил глава администрации.

Планируется, что месячник продлится до 15 мая. До этого времени МУП по очистке города будет бесплатно принимать мусор на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов по печатям администраций районов города в путевых листах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев добавил, что необходимо также привлечь свободную технику дорожных и строительных организаций для вывоза оставшегося мусора, пишет ИА «Пенза-Пресс».