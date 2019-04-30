В Пензе продлят месячник по благоустройству города

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 апреля 2019, 11:03Общество
Мэр Виктор Кувайцев поручил продлить месячник по благоустройству города.
«Эта мера связана с тем, что, несмотря на проведенный серьезный объем работ, в городе еще остались неубранные участки. Кроме того, предстоит большая работа по озеленению Пензы – в ближайшие дни нам поступит свыше 300 саженцев елей», – пояснил глава администрации.
Планируется, что месячник продлится до 15 мая. До этого времени МУП по очистке города будет бесплатно принимать мусор на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов по печатям администраций районов города в путевых листах, сообщили в пресс-службе мэрии.
Виктор Кувайцев добавил, что необходимо также привлечь свободную технику дорожных и строительных организаций для вывоза оставшегося мусора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 апреля 2019, 17:37В Пензе осудили банду наркодиллеров
30 апреля 2019, 17:06В Пензе к майским праздникам включили иллюминацию
30 апреля 2019, 16:36Пензенские волонтеры борются с кошачьей чумой
30 апреля 2019, 16:04Пензенская область – первая в ПФО по площади ярового сева
30 апреля 2019, 15:34Виктор Кувайцев наградил отличившихся пожарных
30 апреля 2019, 15:04Пензенский минкульт разработает план по «захвату» туристов
30 апреля 2019, 14:34В Пензенской области разработают региональную программу ремонта больниц
30 апреля 2019, 14:03Автобус снес легковушку. Появилось видео ДТП в Арбеково