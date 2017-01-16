16 января 2017, 17:04Общество В Пензе продлили работу контакт-центров по вызову врачей В Пензенской области продлили работу контакт-центров по вызову врача на дом.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Вызвать специалиста теперь можно до 19.00 шесть дней в неделю.

Изменения будут действовать с 16 января до особого распоряжения.

«Напоминаем взрослому населению, если телефонная линия контакт-центра: 999-130 занята, Вы можете позвонить с 8.00 до 11.00 по резервному телефону: 8-937-431-54-40. Для вызова врача на дом детского населения также существует резервный телефон: 8-937-412-60-29», - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, во время роста заболеваемости в медорганизациях временно приостановили проведение дней «здорового ребенка», диспансеризацию взрослого населения, профилактических осмотров, иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и др.

Продлена работа амбулаторно-поликлинической сети, работа рентген-кабинетов в поликлиниках и др.

Более подробную информацию можно узнать на сайте минздрава, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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