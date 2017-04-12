12 апреля 2017, 13:36Общество В Пензе продлили принудительное лечение лидеру «бековских затворников» Первомайский суд Пензы продлил лечение лидера «бековских затворников».

Очередное ходатайство подал главврача ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Он попросил продлить нахождение лидера «бековских затворников» в психиатрическом стационаре еще на шесть месяцев, пояснили в областной прокуратуре.

Ходатайство главного врача ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» удовлетворили.

Напомним, мужчина являлся лидером так называемых «бековских затворников», которые осенью 2007 года закрылись в подземелье, где собирались пережить конец света. 35 человек пробыли под землей более полугода (сам он их примеру не последовал), две женщины скончались. Затворники начали выходить из подземных убежищ в апреле-мае 2008 года.

8 августа 2008 года Бековский районный суд признал мужчину, называвшего себя «схимонах Максим» или «убогий Петр», виновным в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с противоправными действиями (ч.1 ст. 239 УК РФ), а также в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности или отношения к религии (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Пропаганду национальной и религиозной ненависти судебные эксперты нашли в написанных им книгах.

Постановлением суда он был освобожден от уголовной ответственности, так как преступления совершил, будучи невменяемым.

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