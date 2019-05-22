В Пензе продлили прием заявок на конкурс дворников

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22 мая 2019, 16:04Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил о продлении приема заявок на конкурс «Лучший двор, лучший дворник» (18+).
«В связи с большим количеством обращений мы приняли решение о продлении сроков приема заявок до 21 июня 2019 года. Это позволит охватить большее число участников, а комиссия сможет тщательно провести осмотр всех территорий, номинированных на конкурс», – сказал мэр.
По результатам, лучший двор получит 300 тысяч рублей, а дворник, занявший первое место, - 50 тысяч рублей.
Конкурс проводится с 23 мая по 9 июля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Заявки принимаются в управлении ЖКХ Пензы по адресу: ул. Некрасова, 34, кабинет № 17, тел. 42-26-36. Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье – выходные дни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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